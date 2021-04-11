Стало известно о "постковидной" повестке послания Владимира Путина Федеральному Собранию

Дмитрий Песков: Россия находится в очень непростом и ответственном периоде – периоде выхода из ковидного кризиса. Фото: пресс-служба Кремля.

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию, которое состоится 21 апреля, станет "постковидным". Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Он сообщил это в эфире телеканала "Россия 1". По словам представителя Кремля, послание парламенту "так или иначе будет постковидным". При этом в рамках данной темы глава государства может озвучить "системные меры поддержки".

Как отметил Дмитрий Песков, в данный момент Россия находится "в очень непростом и ответственном периоде" – периоде выхода из ковидного кризиса. Он также подчеркнул, что кризис как таковой ещё не закончился и сколько времени на это понадобится неизвестно.

Пресс-секретарь главы государства также сравнил ситуацию в России и у соседей в Европе. Так, в нашей стране полностью работает промышленность, сфера образования, относительно разгрузилась система здравоохранения, стал развиваться внутренний туризм. У соседей же наоборот произошло "ужесточение и урезание всего и вся из-за третей волны".

"Как будет, не понятно, но выходить [из кризиса – прим. "ОГ"] надо. Надо компенсировать то проседание, которое имело место. И не просто компенсировать, а нужно переходить к развитию", – сказал Дмитрий Песков.

Напомним, что в прошлом году Владимир Путин выступал с ежегодным посланием в середине января. Тогда он впервые предложил внести в Конституцию РФ ряд поправок, которые летом 2020 года были одобрены на всероссийском голосовании.