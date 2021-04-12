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12 апреля 2021, 15:04

Кабмин РФ утвердил методику расчёта показателей эффективности губернаторов

Михаил Мишустин

Постановление об утверждении обновлённой методики расчёта ключевых показателей эффективности работы губернаторов подписал Михаил Мишустин. Фото: пресс-служба Кремля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении обновлённой методики расчёта ключевых показателей эффективности работы губернаторов. Субъекты РФ с лучшими показателями смогут рассчитывать на дополнительные федеральные дотации.

Как сообщается на сайте Правительства РФ, в документ включены 38 методик: 19 для оценки показателей за прошедший год, и 19 для целевых значений на будущее. Методика расчёта включает в себя такие значимые социально-экономические показатели, как темпы роста реальных зарплат, объёмы строительства жилфонда, качество образования, продолжительность жизни и экологическое благополучие.

Отметим, что в апреле 2019 года Владимир Путин уже подписывал документ об утверждении оценки эффективности работы высших должностных лиц и исполнительных органов власти в субъектах РФ. Однако новый документ вносит очень много глубинных изменений в механизмы отчётности и оценки работы губернаторов, из-за чего было решено отменить указ от 25 апреля 2019 года.

В новой версии документа, подписанного Президентом РФ в феврале 2021 года, появились такие критерии, как уровень вовлечённости жителей региона в волонтёрскую деятельность и занятия спортом, динамика посещения культурных мероприятий и "цифровая зрелость" чиновников.

Данные показатели будут отражать эффективность руководства региона в достижении национальных целей развития. Субъекты РФ с лучшими результатами смогут получить дополнительные дотации из федерального бюджета.

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Областная газета Свердловской области

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