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20 апреля 2021, 11:05

В Екатеринбург прилетела посол Великобритании в России Дебора Броннерт

  Анна Митчина

Визит должен был состояться ещё в прошлом году, но его отменили из-за пандемии коронавируса. В программе - встреча с коллегами из генконсульства и российскими партнёрами.

Посол Великобритании в России Дебора Броннерт прибыла в Екатеринбург 20 апреля. Она встретится с коллегами из Генерального консульства в Екатеринбурге, а затем проведёт рабочую встречу с российским партнёрами.

Как сообщили в Посольстве Великобритании в Москве, в ходе визита посла в столицу Урала планируется обсудить вопросы сотрудничества в сфере науки, культуры и бизнеса, а также затронуть некоторые масштабные проблемы, например, изменение климата.

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Областная газета Свердловской области

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