Владимир Путин сегодня огласит послание Федеральному собранию

Для Владимира Путина обращение Федеральному собранию в апреле 2021 года станет 17-м по счёту. Фото: пресс-служба Кремля

21 апреля в центральном выставочном зале "Манеж" Президент России Владимир Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию. Выступление главы государства начнётся в полдень по московскому времени.

Для Владимира Путина обращение Федеральному собранию в апреле 2021 года станет 17-м по счёту. Всего в новейшей истории страны такие выступления с посланиями совершались уже 26 раз. Известно, что глава страны традиционно оценит положение в РФ и обозначит главные направления внутренней и внешней политики.

В пресс-центр допустят около 400 журналистов с отрицательными тестами на коронавирус. Число гостей, среди которых обычно бывают депутаты Госдумы, сенаторы, члены правительства, не разглашается.

Послания обычно занимают около часа. Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый канал. Стенограмма появится на сайте "Областной газеты". Ключевые заявления Президента - читайте в ленте в новостей "ОГ".

Напомним, что в прошом году Владимир Путин обращался к Федеральному собранию 15 января. Тогда Президент РФ предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. После этого Правительство РФ в полном составе ушло в отставку. Полная речь Послания-2020 здесь.

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