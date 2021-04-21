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21 апреля 2021, 12:59

Владимир Путин поздравил работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником

Владимир Путин

Российский лидер отметил, что сейчас на органы местного самоуправления возложены очень ответственные задачи. Фото: пресс-служба Кремля.

Сегодня, 21 апреля, в России отмечается День органов местного самоуправления. Президент РФ Владимир Путин поздравил глав и депутатов муниципалитетов, а также работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником.

Как заявил глава государства, в России институт местного самоуправления имеет глубокие исторические корни, берущие начало в XVIII и XIX веках, когда были приняты "Жалованная грамота городам" и "Положения о губернских и уездных земских учреждениях". По словам Президента РФ, благодаря этим документам органы городского самоуправления смогли вовлечь в решение местных проблем представителей всех сословий и сыграли значимую роль в развитии здравоохранения, образования и просвещения населения.

Российский лидер добавил, что сейчас на органы местного самоуправления возложены не менее ответственные задачи.

"От эффективности их деятельности во многом зависят состояние и совершенствование социальной инфраструктуры городов и посёлков, обеспечение порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве, благоустройство территорий. Мы рассчитываем на вас, работников местного самоуправления, на ваш профессионализм, чуткость и неравнодушие, умение поддерживать постоянный, конструктивный диалог с гражданами", - говорится в поздравительной телеграмме Владимира Путина на сайте Кремля.

Ранее работников органов местного самоуправления поздравили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина. Полный текст поздравительных телеграмм опубликован в сегодняшнем номере "Областной газеты".

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Областная газета Свердловской области

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