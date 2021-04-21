Свердловские депутаты Госдумы РФ прокомментировали послание Владимира Путина Федеральному собранию

По словам Андрея Альшевских, глава государства учёл многие просьбы и жалобы граждан, которые поступали в органы власти. Фото: Александр Зайцев.

Свердловские депутаты Госдумы РФ поддержали экономические и социальные изменения, предложенные Президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию. Своим мнением поделились Андрей Альшевских, Лев Ковпак, Максим Иванов и Сергей Чепиков.

Андрей Альшевских отметил, что основной акцент Президент РФ делал на социальной политике, а на первый план вышли милосердие, семья, дружба и сплочённость. По его словам, глава государства учёл многие просьбы и жалобы граждан, которые поступали в Госдуму, Правительство и администрацию Президента.

"Адресная помощь семьям, защита экологии, поддержка бизнеса, развитие туризма, в том числе студенческого (есть шанс у Екатеринбурга проявить себя), уменьшение закредитованности регионов, инфраструктурные стройки, та же скоростная магистраль. Поддержал Владимир Владимирович и предложение «Единой России» о бесплатном подключении домохозяйств к газу", - перечислил Андрей Альшевских.

Лев Ковпак поддержал предложения Владимира Путина и заявил, что в ближайшее время он с коллегами в Госдуме начнёт заниматься проработкой законодательной базы для реализации поручений президента.

"Президент нашёл конкретные меры поддержки тех категорий граждан, что действительно нуждаются в помощи: предложил расширить выплаты малоимущим семьям с детьми и сделать 100% оплату больничного всем будущим мамам, независимо от стажа. Особое внимание уделено, конечно, детям, мы просто обязаны защитить их интересы, обеспечить им достойное воспитание и образование, дать им возможность развивать творческие способности", - сказал Лев Ковпак.

Депутат Максим Иванов считает правильным акцент Президента РФ на внутренних делах страны, а также на мерах поддержке малых городов и сёл, среди которых закупка новых машин скорой помощи, школьных автобусов, ремонт ДК и музеев, строительство новых школ и газификация частного сектора.

"Селянам не интересны сейчас ни американский Black Lives Matter, ни западные санкции. Им газ нужен, дороги, образование для детей. Понятные, осязаемые вещи. И Президент почувствовал запрос общества. Важно и то, что в Послании определены точные сроки, суммы, объемы. Сейчас начнется большая работа в Госдуме на уровне принятия поправок в федеральный бюджет". - отметил Максим Иванов.

В свою очередь Сергей Чепиков обратил внимание на важность поддержания школьников, одиноких родителей и беременных женщин.

"Для меня, как для спортсмена, в послании Президента стало очень важным его стремление к лидерству. При этом он уделял внимание именно передовым позициям в социальной сфере и здравоохранении. Он уделил очень большое внимание мерам поддержки семьи – это и 50% оплаты путевок в детские лагеря, и единовременные десятитысячные выплаты родителям школьников и будущих первоклассников. <...> Уже с 1 июля родителям, воспитывающим в одиночку детей от 8 до 16 лет, будет предоставляться ежемесячная социальная выплата, которая составит в среднем 5 650 тысяч рублей", - заявил Сергей Чепиков.

Добавим, что ранее послание Президента РФ Федеральному собранию прокомментировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В центре его внимания оказалось решение продлить трассу "Москва - Казань" до Екатеринбурга.

Ознакомиться с полным текстом послания Владимира Путин Федеральному собранию можно здесь.