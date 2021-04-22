В России отменят день тишины во время многодневного голосования

Предвыборная агитация должна будет заканчиваться в 00:00 по местному времени первого дня голосования. Фото: Алексей Кунилов.

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект, который фактически отменяет день тишины перед выборами при многодневном голосовании. Предвыборная агитация должна будет заканчиваться в 00:00 по местному времени первого дня голосования.

По действующему закону, в последний день перед проведением голосования запрещена любая агитационная деятельность. Согласно принятому законопроекту, запрет на агитацию будет действовать только на сами дни голосования.

"Закон также устанавливает, что в случае обжалования решения избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата административное исковое заявление может быть подано в вышестоящую избирательную комиссию в течение пяти дней", - говорится на сайте нижней палаты парламента.

При этом решение комиссии, принятое по жалобе, можно обжаловать только в суде.

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