Татьяна Москалькова переназначена Уполномоченным по правам человека в РФ ещё на пять лет

Госдума РФ приняла решение о переназначении Татьяны Москальковой на пост Уполномоченного по правам человека в РФ. Она будет занимать эту должность следующие пять лет.
Депутаты приняли соответствующее решение в ходе пленарного заседания 22 апреля, сообщает пресс-служба Госдумы РФ. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин указал на сложность работы омбудсменов.
"Работа тяжелая, где‑то – неблагодарная, но все понимают ее важность. Вы помогаете людям, спасаете огромное количество судеб, это все видят. Еще раз вам спасибо", – обратился Вячеслав Володин к Татьяне Москальковой.
Напомним, 1 апреля кандидатуру Татьяны Москальковой на должность Уполномоченного по правам человека внёс на рассмотрение в Госдуму Президент РФ Владимир Путин.
Досье
Татьяна Москалькова родилась в Витебске в 1955 году в семье офицера ВДВ. Получила высшее юридическое образование. Она является доктором юридических и философских наук, профессором, заслуженным юристом РФ, а также генералом-майором милиции в отставке.
С декабря 2007 по апрель 2016 года – депутат Госдумы Федерального Собрания РФ, зампредседателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. В 2016 году Татьяна Москалькова заняла должность Уполномоченного по правам человека.
Автор и соавтор более 140 научных работ. Награждена орденом Почёта, другими государственными и многочисленными ведомственными наградами.