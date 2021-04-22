Татьяна Москалькова переназначена Уполномоченным по правам человека в РФ ещё на пять лет

Она будет занимать должность Уполномоченного по правам человека следующие пять лет. Фото: пресс-служба Кремля.

Госдума РФ приняла решение о переназначении Татьяны Москальковой на пост Уполномоченного по правам человека в РФ. Она будет занимать эту должность следующие пять лет.

Депутаты приняли соответствующее решение в ходе пленарного заседания 22 апреля, сообщает пресс-служба Госдумы РФ. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин указал на сложность работы омбудсменов.

"Работа тяжелая, где‑то – неблагодарная, но все понимают ее важность. Вы помогаете людям, спасаете огромное количество судеб, это все видят. Еще раз вам спасибо", – обратился Вячеслав Володин к Татьяне Москальковой.

Напомним, 1 апреля кандидатуру Татьяны Москальковой на должность Уполномоченного по правам человека внёс на рассмотрение в Госдуму Президент РФ Владимир Путин.