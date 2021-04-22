Михаил Мишустин поручил незамедлительно приступить к исполнению поручений Владимира Путина

Михаил Мишустин провёл 22 апреля заседание Правительства, посвящённое проектам федеральных законов и бюджетных ассигнований. Фото: пресс-служба Кремля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл 22 апреля заседание Правительства, посвящённое проектам федеральных законов и бюджетных ассигнований. Председатель кабмина поручил незамедлительно приступить к выполнению поручений Президента РФ Владимира Путина, оглашённых в ходе послания Федеральному собранию.

Как заявил Михаил Мишустин, выполнение положений послания главы государства - важнейший ориентир работы Правительства.

"Не надо ждать формального выхода поручений. Президент все задачи в послании уже обозначил. Начинать эту работу необходимо уже сегодня. Прошу незамедлительно приступить к проработке поручений главы государства и подготовить необходимую правовую базу", - передаёт слова премьер-министра пресс-служба кабмина.

Михаил Мишустин, в частности, указал на первостепенную важность поддержки семей. Речь идёт о выплатах одиноким родителям на детей от 8 до 16 лет в размере 5 650 рублей и единовременных выплатах семьям со школьниками в размере 10 тыс. рублей. Кроме того, премьер-министр напомнил, что с этого года больничные по уходу за ребёнком до 7 лет будут оплачиваться в размере 100% от заработка.

Полный текст послания Владимира Путина Федеральному собранию опубликован здесь.