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24 апреля 2021, 10:37

Владимир Путин подписал указ о мерах воздействия на недружественные государства

Владимир Путин

Владимир Путин поручил Правительству РФ составить перечень недружественных стран, в отношении которых будут приняты меры противодействия. Фото: сайт Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств». Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Как говорится в документе, Россия ограничит (при необходимости - полностью запретит) возможность заключения трудовых договоров между посольствами, консульствами, госучреждениями недружественных стран и физилицами, находящимися на территории страны.

Составить перечень недружественных стран, а также установить количество физлиц, которых можно нанять на работу, поручено Правительству РФ. Отмечается, что заключённые ранее договоры, превышающие квоту, будут расторгнуты.

Добавим, действие документа не распространяется на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих для работы в дипучреждениях.

Настоящий Указ вступил в силу. Он будет действовать до отмены установленных им мер воздействия.

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Областная газета Свердловской области

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