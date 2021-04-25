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25 апреля 2021, 12:30

Владимир Путин наградил Владимира Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Владимир Жириновский

Сегодня, 25 февраля, Владимир Жириновский отмечает своё 75-летие. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении председателя фракции ЛДПР Владимира Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Руководитель ЛДПР стал полным кавалером этого ордена.

Сегодня, 25 февраля, Владимир Жириновский отмечает своё 75-летие.

"За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Жириновского Владимира Вольфовича – депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, руководителя фракции Политической партии ЛДПР", – говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Кремля.

Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени Владимир Жириновский получил в 2006 году. Ордена III степени он удостоился в 2011 году, а II степени - в 2016 году.

Областная газета Свердловской области

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