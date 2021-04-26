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26 апреля 2021, 13:55

Михаил Сеславинский покинул должность главы Роспечати

Владимир Путин и Михаил Сеславинский

Михаил Сеславинский возглавлял Роспечать с момента её образования в 2004 году. Фото: пресс-служба Кремля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Михаила Сеславинского от должности главы Роспечати. Он возглавлял Роспечать с момента её образования в 2004 году.

Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Освободить Сеславинского Михаила Вадимовича от должности руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в связи с упразднением Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям", - говорится тексте распоряжения.

С 1998 по 1999 год Михаил Сеславинский был главой Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, а чуть позже занял пост статс-секретаря – первого замминистра по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации. В 2004 году он стал главой Роспечати. На этой должности он проработал до ноября 2020 года, когда Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи.

"На протяжении 16 лет ведомство обеспечивало государственную поддержку крупнейших российских газет, журналов, информационных агентств и телекомпаний, занималось разработкой государственной политики в области печатных СМИ, телевизионного и радиовещания", - отмечается на сайте Правительства РФ.

Михаил Сеславинский удостоен медали Столыпина П.А., которая присуждается в качестве поощрения за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны.

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Областная газета Свердловской области

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