Владимир Путин призвал избегать "пустословия и дешёвого популизма" на выборах в Госдуму

Владимир Путин попросил депутатов быть честными с людьми и не допускать ситуации, с которой столкнулась Россия в 1990-е годы. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин в День российского парламентаризма встретился с членами Совета законодателей при Федеральном собрании. Он призвал депутатов показать другим странам хороший пример и избегать пустословия на выборах в Госдуму РФ в сентябре.

Владимир Путин попросил депутатов быть честными с людьми и не допускать ситуации, с которой столкнулась Россия в 1990-е годы.

"Прошу вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов, честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики. Россия и здесь должна показывать хороший пример другим. Избегать пустословия и дешёвого, ничем не обеспеченного популизма", - передаёт слова главы государства пресс-служба Кремля.

Российский лидер напомнил, что в 90-е депутаты обещали "всё что ни попадя", давали людям несбыточные мечты, из-за которых многие перестали доверять власти и политической системе в стране. По мнению Владимира Путина, ответственные политические силы не позволят никому действовать подобным образом.

"Обновление российской власти может быть обеспечено только прямым независимым волеизъявлением граждан нашей страны. Только они вправе решать, кто достоин представлять их интересы", - подытожил Президент РФ.

Напомним, выборы в Госдуму, региональные парламенты и муниципальные думы пройдут в Единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Читайте также:

Эксперты оценили шансы свердловских депутатов Госдумы на переизбрание.