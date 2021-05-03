Владимир Путин подписал поручение о продлении трассы "Москва - Казань" до Екатеринбурга

Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации положений, оглашённых в послании Федеральному собранию. В частности, он поручил кабмину выделить средства на строительство трассы "Москва - Казань - Екатеринбург" и подготовить доклад о реализации проекта до августа 2021 года.

Согласно тексту документа, опубликованного на сайте Кремля, средства на увеличение темпов продления трассы будут выделены из Фонда национального благосостояния для финансирования на возвратной основе. Автодорога до Екатеринбурга должна быть закончена в 2024 году.

Также глава государства указал на необходимость уделить особое внимание "реализации проектов по развитию транспортной инфраструктуры с учётом осуществления мероприятий, обеспечивающих комплексное развитие территорий субъектов РФ, в которых реализуются такие проекты, а также территорий прилегающих к ним субъектов РФ".

Первый доклад по реализации данного поручения Правительство РФ должно будет подготовить до 1 августа 2021 года. После этого аналогичные доклады должны будут предоставляться один раз в год.

Напомним, выделить средства из ФНБ на продление автомагистрали "Москва - Казань" до Екатеринбурга Владимир Путин предложил в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 апреля. По его словам, в 2024 году будет обеспечено безопасное и скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала.