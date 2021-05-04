Топ-5 законов, которые вступают в силу в мае

За нарушение ПДД на железнодорожном переезде водителя могут оштрафовать или лишить прав на срок от трёх до шести месяцев. Фото: Галина Соловьева

Штрафы за высадку детей-безбилетников, двойные тесты, в вузы – вне очереди, налоговые вычеты автоматом – «Облгазета» рассказывает, что изменится в жизни свердловчан в мае.

1 мая

Начали действовать штрафы за принудительную высадку из автобусов, трамваев и троллейбусов детей младше 16 лет, у которых нет билета или которые не могут оплатить проезд. Водителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей, кондуктору или контролёру – от 20 до 30 тысяч рублей.

В пять раз – с одной до пяти тысяч рублей – вырос штраф для водителей, нарушающих ПДД при переезде через железнодорожные пути – пересечение путей вне переезда, выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, остановка или стоянка на переезде или проезд через нерегулируемый переезд. При этом оплатить штраф с 50-процентной скидкой не получится.

Детям сотрудников полиции и росгвардейцев, отработавших в этих структурах 20 лет, станет проще продолжить дело родителей. У них появилось преимущественное право зачисления в профильные вузы. Преимущество у такого поступающего будет «при прочих равных условиях» – если на одно место претендуют два абитуриента с одинаковыми баллами.

2 мая

Россияне, которые прибывают из-за рубежа, должны дважды проверяться на коронавирус. ПЦР-тесты сдаются в течение пяти дней после приезда с интервалом между ними не менее суток.

21 мая

Имущественные (по расходам на приобретение жилья и по уплате процентов по ипотеке) и инвестиционные налоговые вычеты можно будет получать автоматически – без сбора подтверждающих документов и заполнения формы 3-НДФЛ. Всю информацию инспекции будут получать самостоятельно от банков. Всё, что нужно сделать – подписать в личном кабинете предзаполненное заявление на вычет. По упрощённому порядку сроки камеральной налоговой проверки сокращаются с трёх до одного месяца, затем в течение 15 дней деньги вернут на указанный заявителем счёт.