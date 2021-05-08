В возрасте 100 лет скончался бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачёв

7 мая в Москве умер бывший секретарь ЦК КПСС, почётный гражданин Томской области Егор Лигачёв. Ему было 100 лет.

"Сегодня вечером, 7 мая, в Москве на 101-м году жизни скончался почётный гражданин Томской области Егор Лигачёв", - сообщил ТАСС начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.

Вековой юбилей он отмечал 29 ноября 2020 года, став первым членом Политбюро ЦК КПСС, перешагнувшим 100-летний рубеж.

Считается, что именно Егор Лигачёв являлся инициатором выдвижения на высшие должности Бориса Ельцина. При этом сам Лигачёв утверждал, что обратил на него внимание по воле Юрия Андропова, который попросил его съездить в Свердловск и присмотреться к тамошнему первому секретарю. Ельцин произвёл на Лигачёва хорошее впечатление и в апреле 1985-го был переведён в аппарат ЦК КПСС. Однако их пути быстро разошлись, после того, как Ельцин выступил с критикой в адрес центрального аппарата партии. На 19-й партконференции в 1988 году Егор Лигачёв в ответ на критику произнёс своё знаменитое "Борис, ты не прав!".

Досье "ОГ"

Егор Лигачёв родился в деревне Дубинкино Томской губернии в крестьянской семье. Окончил Московский авиационный институт, а позже заочно Высшую партийную школу при ЦК Всесоюзной коммунистической партии (большевиков).

Известно, что с 26 ноября 1965 года по 29 апреля 1983 года он возглавлял Томскую область, будучи первым секретарём Томского обкома КПСС.

В 1983 году по инициативе генсекретаря ЦК КПСС Юрия Андропова и при поддержке члена Политбюро ЦК КПСС Михаила Горбачёва был переведён в Москву, где до 1990 года занимал должности завотделом организационно-партийной работы ЦК КПСС и секретаря ЦК КПСС (с конца 1983 года до середины 1990 года).

С 1993 до 2013 год Лигачёв был членом ЦК КПРФ. В 1999 году был избран в Госдуму РФ третьего созыва и как старейший депутат 18 января 2000 года открыл её первое заседание.

Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом "Знак Почёта", двумя орденами Ленина и другими наградами.