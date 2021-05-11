В Госдуме 19 мая рассмотрят законопроект о выходе России из Договора по открытому небу

Владимир Путин внёс в нижнюю палату парламента законопроект о денонсации Договора по открытому небу. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин внёс в нижнюю палату парламента законопроект о денонсации Договора по открытому небу. В Госдуме рассмотрят документ 19 мая, а все процедуры по выходу России из Договора планируется завершить до конца месяца.

Дату рассмотрения документа назвал председатель профильного комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Ситуация вокруг ДОН такова, что сомневаться не приходится в безоговорочной поддержке парламентом предложения Президента РФ о его денонсации. Все процедуры по выходу из Договора по срокам должны быть завершены до конца мая, затягивать здесь точно не будем", - сказал Леонид Слуцкий.

По мнению председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, США постепенно разрушают архитектуру мировой безопасности.

"Под надуманными предлогами и обвинениями Вашингтон откровенно занимается демонтажем мировой стратегической стабильности и наносит урон международному праву, преследуя свои конъюнктурные интересы", - передаёт его слова пресс-служба нижней палаты парламента.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он позволяет участникам совершать полёты в воздушном пространстве стран-подписантов для наблюдения за военной деятельностью.

Напомним, в ноябре прошлого года Соединённые штаты вышли из Договора по открытому небу. Американская сторона объяснила своё решение тем, что Россия якобы нарушила соглашение. Кремль, в свою очередь, выдвинул встречные обвинения. Тогда же пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сказал, что теперь "документ утрачивает свою жизнеспособность".