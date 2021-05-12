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12 мая 2021, 12:33

На поддержку жителей России в период пандемии направили 2,5 триллиона

Михаил Мишустин

Глава правительства отметил, что эта сумма превышает 10% всего федерального бюджета России. Фото: пресс-служба Госдумы РФ.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 12 мая выступает в Госдуме с отчётом о работе кабмина в 2020 году. По его словам, на поддержку безработных граждан и семей с детьми в прошлом году было направлено более 2,5 трлн рублей.

Глава правительства отметил, что эта сумма превышает 10% всего федерального бюджета России.

"Но вопрос не в том, сколько денег потратили, а насколько своевременной, адресной, а значит, эффективной была такая помощь", - подчеркнул Михаил Мишустин.

По его словам, в период распространения коронавируса государство поддержало каждую вторую семью в стране, где растут более 28 млн детей. Также власти оказали дополнительную помощь более 2 млн родителей, оставшихся без работы.

Михаил Мишустин также рассказал, что в 2020 году власти активно работали над упрощением процедур получения государственных услуг, в частности, над переводом большинства услуг в онлайн.

"В июне-декабре госуслуги на едином портале получили 65 млн человек. Это почти в 2 раза больше, чем годом ранее", - отметил председатель правительства.

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