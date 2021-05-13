Темы дня

Политика / Политика в России
13 мая 2021, 16:18

Кремль опроверг возможность присоединения Донбасса к России

Дмитрий Песков

Как сказал Песков, подобный вопрос никогда не стоял в повестке Кремля. Фото: пресс-служба Кремля.

В Кремле прокомментировали заявление Евросоюза о том, что Россия планирует присоединить к себе территории Донбасса, неподконтрольные Киеву. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России нет таких планов.

Как сказал Песков, подобный вопрос никогда не стоял в повестке Кремля.

"Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась", - передаёт слова пресс-секретаря главы государства ТАСС.

Он добавил, что Россия при этом ответственно и последовательно подходит к вопросам по защите интересов русскоязычного населения на территории Донбасса.

Читайте также:

Владимир Путин назвал условие для встречи с Владимиром Зеленским.

Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Донбассе не повлияет на курс рубля.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.05.2021, 17:52 / Экономика
В России рост цен на продукты в апреле замедлился до 6,6%
13.05.2021, 17:13 / Спорт
Сборная России по хоккею одолела Швецию на последнем этапе Евротура
13.05.2021, 17:12 / Спорт
Женская Лига наций по волейболу пройдёт с 25 мая по 20 июня в Италии
13.05.2021, 16:58 / Общество
В Асбесте открылись отделения для сложных операций на сосуды и сдачи тестов на ковид
13.05.2021, 16:47 / Общество
Экс-мэру Екатеринбурга сократили срок ареста до одних суток