Кремль опроверг возможность присоединения Донбасса к России

Как сказал Песков, подобный вопрос никогда не стоял в повестке Кремля. Фото: пресс-служба Кремля.

В Кремле прокомментировали заявление Евросоюза о том, что Россия планирует присоединить к себе территории Донбасса, неподконтрольные Киеву. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России нет таких планов.

Как сказал Песков, подобный вопрос никогда не стоял в повестке Кремля.

"Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась", - передаёт слова пресс-секретаря главы государства ТАСС.

Он добавил, что Россия при этом ответственно и последовательно подходит к вопросам по защите интересов русскоязычного населения на территории Донбасса.

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