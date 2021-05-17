Михаил Мишустин назначил нового главу Росмолодёжи

Новая глава Росмолодёжи Ксения Разуваева (в середине). Фото: пресс-службе Кремля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил руководителя Федерального агентства по делам молодёжи. Росмолодёжь возглавила 30-летняя Ксения Разуваева.

Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Правительства России. Известно, что Ксения Разуваева окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, позже магистратуру в Российском государственном социальном университете.

"Имеет большой опыт общественной деятельности, принимала активное участие в развитии волонтёрского движения России", – отмечается на кабмине.

Ранее была начальником департамента молодёжных проектов и добровольческих инициатив Управления Президента России по общественным проектам. Она также возглавляла Роспатриотцентр, занималась организацией отдыха детей из малообеспеченных семей в должности замдиректора ГАУК "Мосгортур".

Фото: документ

Предыдущий глава Росмолодёжи Александр Бугаев (на данном посту работал с 2017 года) был освобождён от должности и назначен на пост первого замминистра просвещения.