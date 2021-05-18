Генконсульство США в Екатеринбурге сократило штат

Генеральное консульство США в Екатеринбурге приостанавливает обновление страниц в соцсетях. Фото: Павел Ворожцов

Генеральное консульство Соединённых штатов Америки в Екатеринбурге сократило штат сотрудников. Это произошло по требованию Правительства РФ.

В связи с этим будет приостановлено обновление страниц дипломатической миссии в социальных сетях. «Мы вынуждены сообщить с глубоким сожалением, что обновление страницы консульства США в социальной сети Facebook (и ВКонтакте — прим. ред.) будет приостановлено в связи с сокращением штата наших сотрудников по требованию Правительства РФ», — сообщило генконсульство на своих страницах в Facebook и ВКонтакте.

Дорогие друзья! Мы вынуждены сообщить с глубоким сожалением, что обновление страницы Консульства США в социальной сети... Posted by Генеральное Консульство США в Екатеринбурге on Monday, May 17, 2021

Оперативно уточнить, сколько сотрудников попало под сокращение, и какова численность штата дипломатического представительства США в Екатеринбурге на сегодняшний день, не удалось. В генконсульстве США в Екатеринбурге «Областной газете» не ответили на телефонные звонки.

17 мая дипмиссия США в Екатеринбурге опубликовала прощальное обращение генконсула Эми Сторроу. «Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. Надеюсь, что в скором времени мы возобновим работу в Екатеринбурге в полном объеме и вновь будем трудиться над укреплением связей между нашими великими странами», — цитировало Эми Сторроу дипломатическое представительство в социальных сетях.

В середине мая российское правительство утвердило список недружественных стран. В него вошли Чехия и США. Документ подразумевает введение ограничений вплоть до полного запрета недружественным странам нанимать в посольства и консульства работников из России. На данный момент Чехии можно нанимать в свою дипмиссию не более 19 сотрудников из России, а США - ни одного.

Напомним, что с 1 апреля генконсульство США в Екатеринбурге приостановило оказание визовых и консульских услуг гражданам Соединённых Штатов Америки. Соответствующее заявление сделал посол США в РФ Джон Салливан.