Госдума поддержала выход России из Договора по открытому небу

Оставаясь участницей Договора об открытом небе, Россия ставит под угрозу свою национальную безопасность. Фото: Роскосмос

Госдума в ходе пленарного заседания поддержала выход России из Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующий документ внёс на рассмотрение Нижней палаты парламента Президент РФ Владимир Путин.

Народные избранники объяснили, что данный шаг необходим для обеспечения национальной безопасности. В пояснительной записке к документу указано, что в ноябре прошлого года США вышли из соглашения «под надуманным предлогом», а это поставило под угрозу безопасность России.

Справка: ДОН предоставляет право государствам-участникам совершать наблюдательные полёты над любыми территориями друг друга в соответствии с согласованными квотами. Подписание договора состоялось 24 марта 1992 года в Хельсинки. Он был ратифицирован Россией 26 мая 2001 года. В ноябре 2020 года США в одностороннем порядке вышли из Договора.

Комментируя сложившуюся ситуацию, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что после выхода Штатов из Договора среди государств-участников остались страны НАТО, которые будут передавать полученные в ходе полётов данные американцам. «Конечно, сейчас они говорят: «Пускай Россия не выходит!» Почему? Им хочется облёты делать, проводить разведывательные операции. А потом все эти данные передавать тем же США. А кто остался? Там облёт невозможно сделать — самолёт тормозить начинает и уже перелетает в другую страну», — сказал Вячеслав Володин.

По словам спикера Госдумы, после выхода из ДОНа, России следует строить дальнейший диалог с США «только на равноправной основе, а не в рамках двойных стандартов, как сейчас».

Как писала «Областная газета», в начале года в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что в России начались внутригосударственные процедуры по выходу страны из ДОН. Дипведомство обосновывало такой шаг «отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях».

В начале мая кабмин одобрил предложение о денонсации Договора по открытому небу. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Публикуем документ ниже.