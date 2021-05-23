В МИД России прокомментировали приостановку работы Генконсульства США в Екатеринбурге

По словам Марии Захаровой, это была инициатива американской стороны. Фото: Павел Ворожцов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о временной приостановке работы Генконсульства США в Екатеринбурге. По её словам, это была инициатива американской стороны.

По её словам, сообщение о приостановке деятельности Генконсульства сообщила в своих соцсетях бывший Генконсул США в Екатеринбурге Эми Сторроу.

"Американская сторона сама, без какого-либо влияния извне приняла суверенное решение о "заморозке" работы этой дипломатической миссии, а также Генерального консульства во Владивостоке, что, безусловно, негативным образом сказалось на оказании консульских услуг не только гражданам России, но и американцам", - говорится на сайте МИД РФ.

По словам Марии Захаровой, "поиском виноватых" занимается Вашингтон, объясняя это введённым в России ограничением на наем местного персонала. Она также напомнила, что именно США развязала длительную "визовую войну", закрыв генконсульства России в Сан-Франциско и Сиэтле и отрезав жителей западного побережья Соединённых штатов от получения консульских услуг.

При этом официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что оставшиеся Генконсульства России в Нью-Йорке и Хьюстоне будут работать в прежнем режиме, не сбавляя обороты.

"Консульское обслуживание будет предоставляться нами в необходимых объемах, независимо от неблагоприятных внешних обстоятельств, пока для этого сохраняется хотя бы малейшая возможность", - добавила Мария Захарова.

Напомним, 15 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении списка государств, совершающих недружественные действия в отношении России. В него вошли США и Чехия. Согласно документу, Чехии можно нанимать в свою дипмиссию не более 19 сотрудников из России, а США - ни одного.

Через два дня, 17 мая, Генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покинула пост и возвращается в Америку. Она выразила надежду на скорое возобновление работы диппредставительства в столице Урала в полном объёме. На следующий день стало известно о сокращении штата Генконсульства в уральской столице.