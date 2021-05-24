Стартовали электронные праймериз «Единой России»

Примерно в половине регионов прймериз пройдут также и в очной форме. Фото: Алексей Кунилов

Началось предварительное внутрипартийное голосование «Единой России». Оно пройдёт в электронном виде по всей стране, а в ряде регионов ещё и очно.

На сайте партии pg.er.ru зарегистрировались почти 6 миллионов избирателей и более 5,5 тысячи кандидатов. Конкурс на место составляет 13 человек. Как сообщили в пресс-службе «ЕР», каждый третий участник является общественником или волонтёром, более половины – беспартийные, каждый четвертый – действующий депутат. Также стоит отметить, что треть участников праймериз моложе 35 лет.

Как рассказал член комиссии «Единой России» по этике, сенатор Александр Карелин, наибольшая активность в вопросе внутрипартийных выборов наблюдается в Подмосковье и Владивостоке. «Мы наблюдаем рекордное число участников, которые рассчитывают в сентябре принять участие в качестве кандидатов от партии на выборах депутатов Государственной думы и заксобраний, административных центров и органов местного самоуправления», – заявил член Совета Федерации.

Примерно в половине регионов процедура пройдёт по смешанной системе, в том числе и очно. В этих субъектах Федерации 30 мая откроются счётные (избирательные) участки. «Мы предприняли все необходимые меры, чтобы здоровью людей ничего не угрожало – на участках будут соблюдены меры санитарно-эпидемической безопасности. Они будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, санитайзерами и так далее», – рассказал Александр Карелин.

Сенатор напомнил, что 23 мая в Центральном исполнительном комитете партии состоялась процедура разделения ключей электронного шифрования предварительного голосования. Вечером 30 мая, сразу после завершения голосования состоится соединение ключей электронного шифрования, что позволит приступить к подсчёту голосов.

На Среднем Урале праймериз пройдут только в заочной форме. Напомним, что в 2021 году в Свердловской области пройдут выборы депутатов в Госдуму РФ и Заксобрание региона.

Как писала «Областная газета», приём заявок на участие в праймериз «ЕР» стартовал по всей стране 15 марта. В конце апреля единороссы продлили срок выдвижения кандидатов на предварительное голосование до 14 мая включительно. Это было связано с большим количеством желающих принять участие в предварительном голосовании.

О своём решении принять участие в процедуре уже заявили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, несколько его заместителей, вице-губернатор Сергей Бидонько, председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина, ряд мэров уральских городов, а также ряд действующих депутатов Госдумы, представляющих в текущем созыве Свердловскую область (от «Единой России»). Регистрация избирателей продлится до 28 мая включительно.

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