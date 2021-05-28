Голливудский актёр Стивен Сигал вступит в партию «Справедливая Россия – За правду».

Остаётся только догадываться, пригодятся ли голливудскому актёру в российской политике навыки боевых единоборств. Иллюстрация: Максим Смагин

Именитый голливудский актёр, продюсер и сценарист Стивен Сигал вступит в партию «Справедливая Россия – За правду».

Как сообщает пресс-служба эсеров, сегодня, 29 мая, звезда боевиков 1990-х получит партийный билет на совместном заседании Центрального совета и Палаты депутатов партии. Ранее мастер боевых единоборств входил в состав политсовета партии «За правду», основанной осенью 2020 года писателем Захаром Прилепиным. В феврале 2020 года в результате объединения трёх партий – «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» образовалась социалистическая политическая партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

В новой партии актёр будет заниматься вопросами экологии. По словам председателя свердловского реготделения партии «Справедливая Россия – За Правду» Андрея Кузнецова, тема экологии – одна из болевых точек для России.

– Вопросами экологии партия занимается давно, для нас это одно из приоритетных направлений. Если фронтменом экологического направления станет такой всемирно известный человек, как Стивен Сигал, то это, безусловно, привлечёт внимание общества и власти к инициативам нашей партии. И, что самое главное – поможет начать решать существующие проблемы.

Напомним, в ноябре 2016 года Стивен Сигал официально стал гражданином России. С такой инициативой выступил глава государства Владимир Путин, который лично вручил ему российский паспорт. Также актёр имеет американское и сербское гражданство – по этой причине участвовать в выборах в Государственную думу он не сможет.

В августе 2018 года герой боевиков получил должность в МИДе РФ: он был назначен специальным представителем дипломатического ведомства по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

Добавим, что осенью 2020 года актёр посетил Екатеринбург. Мастер боевых искусств открыл в уральской столице Всероссийский фестиваль айкидо.