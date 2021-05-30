Кремль опубликовал фото с морской прогулки Владимира Путина и Александра Лукашенко

На фото, опубликованных Кремлём, Владимир Путин и Александр Лукашенко совершают морскую прогулку на яхте. Фото: пресс-служба Кремля

В рамках неформальной встречи в Сочи Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко совершили морскую прогулку. Они прокатились на яхте.

В пятницу в рамках официальных переговоров Владимир Путин отметил, что погода в Сочи хорошая, и предложил искупаться.

"Море становится всё теплее и теплее. Думаю, что это тоже будет способствовать достижению результатов нашей сегодняшней встречи", - заявил 28 мая лидер РФ.

На фото, опубликованных 29 мая Кремлём, Владимир Путин и Александр Лукашенко совершают морскую прогулку на яхте. Купаться лидеры стран всё же не стали.

Напомним, что в пятницу официальные переговоры глав России и Белоруссии длились более пяти часов. Они обсудили экономические вопросы и развитие двусторонних связей. Была затронута ситуация с самолётом Ryanair, экстренно приземлившемся в аэропорту Минска 23 мая. Известно, что на борту воздушного судна находился бывший главред Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. После посадки лайнера его задержали силовики. Инцидент осудили представители многих стран.

Фото: пресс-служба Кремля

Фото: пресс-служба Кремля