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30 мая 2021, 10:00

Кремль опубликовал фото с морской прогулки Владимира Путина и Александра Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко совершают морскую прогулку на яхте

На фото, опубликованных Кремлём, Владимир Путин и Александр Лукашенко совершают морскую прогулку на яхте. Фото: пресс-служба Кремля

В рамках неформальной встречи в Сочи Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко совершили морскую прогулку. Они прокатились на яхте.

В пятницу в рамках официальных переговоров Владимир Путин отметил, что погода в Сочи хорошая, и предложил искупаться.

"Море становится всё теплее и теплее. Думаю, что это тоже будет способствовать достижению результатов нашей сегодняшней встречи", - заявил 28 мая лидер РФ.

На фото, опубликованных 29 мая Кремлём, Владимир Путин и Александр Лукашенко совершают морскую прогулку на яхте. Купаться лидеры стран всё же не стали.

Напомним, что в пятницу официальные переговоры глав России и Белоруссии длились более пяти часов. Они обсудили экономические вопросы и развитие двусторонних связей. Была затронута ситуация с самолётом Ryanair, экстренно приземлившемся в аэропорту Минска 23 мая. Известно, что на борту воздушного судна находился бывший главред Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. После посадки лайнера его задержали силовики. Инцидент осудили представители многих стран.

Фото: пресс-служба Кремля
Фото: пресс-служба Кремля
Фото: пресс-служба Кремля
Областная газета Свердловской области

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