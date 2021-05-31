На праймериз «Единой России» проголосовали более 11 миллионов человек

Эксперты считают, что процедура стала самым масштабной и массовой в политической истории страны. Фото: Алексей Кунилов

В России завершилось предварительное внутрипартийное голосование «Единой России». Свой выбор сделали более 11 млн человек. Эксперты считают, что процедура стала самой масштабной и массовой в политической истории страны.

Подведение итогов голосования началось 30 мая в 21:00 по московскому времени (после того как предварительное голосование завершилось в Калининградской области - самом западном регионе страны). Старт процедуре подведения итогов дал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Четыре части разделённого ранее электронного ключа шифрования соединили руководитель федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин, член Общественной палаты Московской области Олег Сирота, член Президиума Генсовета партии, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский и специалист в области искусственного интеллекта, президент компании «Крибрум» и «Ашманов и партнёры» Игорь Ашманов.

По словам Дмитрия Медведева, по предварительным оценкам, в голосовании приняли участие выше 10% от общего числа избирателей. Он поблагодарил всех, кто принял участие в праймериз.

«Это очень репрезентативная выборка и серьёзный экзамен для всех, кто от нашей партии будет участвовать в выборах и в Госдуму, и в другие органы законодательной власти. Это действительно часть большого политического процесса, демократических процедур, которые мы используем в своей практике», — сказал Дмитрий Медведев, добавив, что «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая использует предварительное голосование.

По словам председателя федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатора Александра Карелина, количество избирателей указывает на очевидный интерес людей к процедуре.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ. Около 4,8 млн человек приняли участие в процедуре очно. Избирательные участки работали в 42 регионах страны. В Свердловской области праймериз проходили исключительно в электронной форме.

По предварительным оценкам, в Уральском федеральном округе участие в процедуре приняли 707 889 избирателей. Об этом сообщил руководитель Уральского межрегионального координационного совета партии «Единая Россия», депутат Госдумы Иван Квитка. Лидирует по этому показателю Свердловская область, где проголосовали около 330 тысяч избирателей.

Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму утвердят на съезде 19 июня в Москве, а также на региональных партийных конференциях.

«Основная избирательная кампания ещё впереди, и будущие победители предварительного голосования уже сейчас должны понимать, что будут находиться в режиме исполнения обязательств, обещаний, которые давали во время общения с избирателями», - подчеркнул Дмитрий Медведев.