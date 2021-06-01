Михаил Мень подал заявление об отставке с должности аудитора Счётной палаты РФ

Комитет поддержал представление Президента РФ о досрочном освобождении от должности Михаила Меня. Фото: пресс-служба Кремля

Аудитор Счётной палаты РФ Михаил Мень подал заявление о досрочном освобождении от должности. Этот вопрос сегодня рассмотрел профильный комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

На пост предложено назначить первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову. Комитет поддержал представление Президента РФ о досрочном освобождении от должности Михаила Меня, а также предложение о назначении аудитором Натальи Труновой.

Окончательные решения будут закреплены постановлением палаты Федерального собрания.

Фото: Центр стратегических разработок

Напомним, что экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершённая группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения"). По версии следствия, в 2011 году, будучи губернатором Ивановской области, он присвоил бюджетные средства в размере 700 млн рублей с помощью созданной им же преступной группировки. Однако уголовное дело было прекращено в связи с истечением срока давности.

Как рассказал ТАСС адвокат Меня Мурад Мусаев, дело прекращено, а подписка о невыезде снята. Однако прекращение дела в связи с истечением срока давности не является реабилитирующим обстоятельством. Аудитора Счётной палаты могут досрочно освободить от должности в случае нарушения им законодательства РФ, совершения злоупотреблений по службе, личного заявления об отставке, признания его недееспособным вступившим в законную силу решением суда, в связи с утратой доверия.

Михаилу Меню 60 лет. Он был губернатором Ивановской области с 2010 по 2015 год.