От Свердловской области выступила руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Жанна Рябцева. Фото: Скриншот записи встречи с сайта Кремля

Встреча главы государства с руководством «Единой России» и победителями предварительного партийного голосования за право баллотироваться в Госдуму РФ состоялась 2 июня в режиме видеоконференции. От Свердловской области выступила руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Жанна Рябцева.

– Я родилась и выросла в рабочем посёлке Верхнее Дуброво Свердловской области. Мой трудовой путь начался на предприятии «Пневмостроймашина» контролёром ОТК литейно-термического цеха, – представилась свердловчанка. – Мне очень важно, что эта история – где родился, там и пригодился – имеет место в моей биографии.

Руководитель регионального ОНФ рассказала главе государства о работе волонтёров в период пандемии. В ответном слове Владимир Путин поблагодарил всех, кто работает в рамках ОНФ.

– Урал, как известно, – один из крупнейших наших промышленных регионов, здесь работают и живут красивые люди, красивые женщины и суровые мужчины: деловые, конкретные, настроенные на позитивный конечный результат. Представлять их интересы в высшем законодательном органе страны – это большая честь. Сделайте всё, чтобы оправдать это высокое доверие, – напутствовал Президент России.

В 2016 году Жанна Рябцева уже участвовала в праймериз «ЕР», однако тогда победить не удалось. В этом году она заняла по итогам предварительного голосования четвёртое место в общерегиональном списке, набрав 22 286 голосов. Лидером по итогам голосования стал глава региона Евгений Куйвашев – за него проголосовали 174 565 избирателей. В первую тройку также попали бывший биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин и действующий парламентарий текущего созыва Павел Крашенинников.

Кандидатов от «ЕР» на выборы в Госдуму утвердят на съезде партии 19 июня. Делегатов на съезд от нашего региона изберут на конференции реготделения партии 4 июня.

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Опубликовано в №99 от 04.06.2021 под заголовком «Товарищ Жанна и Президент»