Путин попросил металлургов не обижаться на фразу Белоусова "нахлобучили бюджет"

Владимир Путин обратился к металлургам на полях ПМЭФ. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин призвал металлургов не обижаться на первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Он резко высказался, сказав, что они "нахлобучили" государство и бюджет.

"Я прошу коллег, я их всех знаю поимённо, мы с ними знакомы много лет, не обижаться на Андрея Рэмовича. Он в таком запале дискуссионном, может быть, высказался несколько резковато", - прокомментировал высказывание вице-премьера лидер РФ, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Ранее Андрей Белоусов в интервью телеканалу РБК заявил, что в 2020 году доходы металлургов в выросли - они получили 100 млрд рублей сверхприбыли и должны вернуть эти деньги в бюджет.

"В ковидный год - сейчас отчётность пришла, мы видим, — доходы металлургов возросли в разы на фоне того, что происходило. Это неплохо. И даже неплохо, что они выплачивают дивиденды. А плохо то, что все они подняли цены на внутреннем рынке в соответствии с ростом мировых цен. Мы посчитали, что, извините за это слово, металлурги нахлобучили нас - государство, бюджет - в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб. по году. Эти деньги, я считаю, они должны нам вернуть в виде налога", - заявил первый вице-премьер РФ.

Уже на ПМЭФ он сообщил, что по налогам могут быть применены такие инструменты, как НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), дифференциация возврата НДС по экспорту. "Из этого не вытекает, что мы это собираемся вводить, потому что это вопрос обсуждаемый ещё. Там есть ещё варианты, но сейчас никаких решений нет", - рассказал на полях форума Белоусов. Он также подчеркнул, что нет задачи отобрать деньги у металлургов, а есть задача "вписать госпрограммы и окологосударственные программы. Потому что кроме госкапвложений есть программа строительства жилья, есть программа РЖД, потому что они как сообщающиеся сосуды".

Президент Группы Синара и председатель совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский на полях ПМЭФ-2021 прокомментировал заявление Андрея Белоусова.

"Если предприятие получает дополнительные доходы - это миллиарды рублей внеплановых поступлений в бюджет. Просто нужно научиться их правильно перераспределять. Может быть, направлять средства не в федеральный, а в региональный бюджет. Но это уже вопрос Правительства РФ, - заявил Дмитрий Пумпянский.