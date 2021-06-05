Владимир Путин открыл памятник Александру III в Гатчине

Владимир Путин - об Александре III: "Он любил Россию. Жил ею, стремился сделать всё для её поступательного и уверенного развития". Фото: пресс-служба Кремля

5 июня Президент РФ Владимир Путин открыл памятник императору Александру III. Монумент установлен на территории Гатчинского дворца в честь 175-летия со дня рождения российского царя. Именно здесь XIX веке располагалась его резиденция.

Памятник создал выпускник Санкт-Петербургской академии художеств имени И. Репина Владимир Бродарский. Монумент был изготовлен по эскизам скульптора Паоло Трубецкого. Инициаторами проекта стали Российское историческое и военно-историческое общества.

Владимир Путин поблагодарил всех участников, а также рабочих, инженеров, художников и искусствоведов, которые реставрируют Музей-заповедник "Гатчина". Лидер РФ отметил, что открытый памятник является символом восстановления преемственности времён и поколений. "Потому что идти вперёд, уверенно развиваться, достигать новых вершин можно только опираясь на уважение к своему прошлому, к своим выдающимся предкам, которые верно служили нашему народу и России", - передаёт пресс-служба Кремля слова президента.

Глава страны также дал оценку деятельности Александра III, вспомнив, в том числе замысел строительства Транссибирской магистрали:

"Он любил Россию. Жил ею, стремился сделать всё для её поступательного и уверенного развития, для защиты интересов и укрепления Российской державы в Европе и в мире. Современники по-разному относились к нему, к его деятельности. Так было и так будет всегда, потому что оценить масштабы такой работы в режиме реального времени очень сложно, подчас невозможно. Но сегодня мы точно можем сказать, что эпоха Александра Третьего даёт нам пример естественного, гармоничного сочетания масштабных технологических, промышленных, государственных преобразований и верности национальным традициям и культуре, своим самобытным истокам".

Напомним, что накануне Владимир Путин участвовал в пленарном заседании на Петербургском международном экономическом форуме. На полях ПМЭФ-2021 президент предложил продлить программу льготной ипотеки на год, назвал факторы для перезапуска экономики, а также попросил металлургов не обижаться на фразу Белоусова "нахлобучили бюджет".

Отметим, что в Свердловской области тоже есть памятник царю-миротворцу. Впервые он был открыт открыт на Заводской площади в Кушве в 1901 году.