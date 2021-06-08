Владимир Путин наградил Аркадия Чернецкого орденом Александра Невского

Аркадий Чернецкий является членом Совета Федерации с 2010 года. Фото: Павел Ворожцов

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского сенатора РФ от Свердловской области, бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Он поощрён за вклад в развитие парламентаризма.

"За большой вклад в развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Чернецкого Аркадия Михайловича - сенатора Российской Федерации - представителя от законодательного органа госвласти Свердловской области, первого зампредседателя Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера", - говорится в указе президента "О награждении госнаградами РФ".

Напомним, что Аркадий Чернецкий является членом Совета Федерации с 2010 года. В апреле этого года после встречи с губернатором Свердловской области он заявил, что планирует остаться сенатором. Бывший мэр Екатеринбурга не стал участвовать в праймериз "Единой России", поскольку у него есть возможность оказаться в партийном списке кандидатов на выборах в Заксобрание в обход предварительного голосования. Такое решение может быть принято в ходе конференции реготделения партии этим летом.

Досье "ОГ": Аркадий Чернецкий родился в 1950 году в Нижнем Тагиле. Окончил УПИ (специальность – инженер-металлург). С 1974 по 1987 год работал на заводе «Уралтрансмаш», начинал мастером в цехе, дошёл до поста заместителя директора по производству. С 1987 по 1992 год – генеральный директор завода «Уралхиммаш». С 1992 по 2010 год – глава Екатеринбурга. Избирался депутатом Законодательного собрания Свердловской области. С 2010 года – член Совета Федерации РФ, первый заместитель председателя Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению. Кандидат экономических наук. Заслуженный машиностроитель РФ. Почётный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области.

Согласно статуту ордена Александра Невского, им могут награждаться граждане России, занимающие должности на государственной службе, за особые заслуги перед Отечеством, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей и в деле укрепления международного авторитета страны. Также этого ордена могут быть удостоены граждане за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности. Ранее орденом Алексанра Невского были награждены глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и первый губернатор Свердловской области, сенатор Совфеда Эдуард Россель.

Добавим, что Указом Президента РФ госнаграды получили ещё двое свердловчан. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за многолетнюю активную общественную деятельность награждён депутат гордумы Екатеринбурга, бывщий замглавы по вопросам соцполитики, член городской общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, госслужбы, пенсионеров, депутата гордумы Михаил Матвеев.

Эту же награду за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу получил руководитель Уральского территориального управления Минобрнауки РФ, уроженец Кушвы Игорь Манжуров. С 1 апреля территориальное управление министерства ликвидировано.