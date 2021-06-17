Госдума РФ VII созыва приняла за пять лет работы более 2,6 тысячи законов

Вячеслав Володин поблагодарил депутатов за плодотворную совместную работу и Президента РФ Владимира Путина за обеспечение безопасности страны. Фото: пресс-служба Госдумы РФ.

В четверг, 17 июня, состоялось заключительное заседание VII созыва Госдумы РФ, где были подведены итоги работы депутатов. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал, сколько законов было принято Госдумой за последние пять лет.

В период работы VII созыва в нижнюю палату парламента внесли 5 500 законопроектов и ещё 2 200 были переданы депутатам от предшественников.

"С октября 2016 года по сегодняшний день в Государственную Думу внесено 5 500 законопроектов. Из них рассмотрено 4 485 – 81,5 %. Это коэффициент полезного действия Государственной Думы)", - передаёт слова Вячеслава Володина пресс-служба Госдумы.

Он также заявил, что депутаты приняли 2 672 закона - 41,2% от общего числа. По словам председателя нижней палаты парламента, каждый третий принятый закон является социально значимым.

"Это законы, которые решают повседневные проблемы людей, касаются вопросов образования, здравоохранения, ЖКХ, взаимодействия наших граждан с государственными структурами", - уточнил он.

В завершении своего выступления Вячеслав Володин поблагодарил депутатов за плодотворную совместную работу и Президента РФ Владимира Путина за обеспечение безопасности страны.

Напомним, выборы в Госдуму, региональные парламенты и муниципальные думы пройдут в Единый день голосования 19 сентября 2021 года.