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18 июня 2021, 07:01

Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября

Владимир Путин

Согласно Указу Владимира Путина, выборы в Госдуму пройдут в третье воскресенье сентября. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин официально назначил дату выборов депутатов в Госдуму. Выборы пройдут через три месяца, 19 сентября 2021 года.

"Назначить выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва на 19 сентября 2021 г", - говорится в Указе Президента "О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва", опубликованном на сайте Кремля.

Это будет третье воскресенье сентября. В этот же день в Свердловской области пройдут выборы в региональное Заксобрание. Накануне "Единая Россия" определилась с датой выдвижения кандидатов в областной парламент.

Накануне состоялось заключительное заседание VII созыва Госдумы РФ, где были подведены итоги работы депутатов. За пять лет в нижнюю палату парламента внесли 5 500 законопроектов и ещё 2 200 были переданы депутатам от предшественников. Депутаты приняли 2 672 закона - 41,2% от общего числа. По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, каждый третий принятый закон является социально значимым.

Областная газета Свердловской области

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