Владимир Путин предложил первую пятерку федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин назвал первую пятёрку тех, кого он видит в верхушке федерального списка «Единой России» на выборах. Об этом он заявил в ходе XX съезд единороссов.
Он предложил включить в первую пятерку федерального списка «ЕР» на думских выборах:
- министра обороны Сергея Шойгу,
- министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова,
- главного врача ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» в Коммунарке Дениса Проценко,
- главу образовательного фонда «Талант и успех», члена Совета при Президенте РФ по науке и образованию Елену Шмелёву,
- уполномоченную при Президенте РФ по правам ребёнка Анну Кузнецову
По мнению российского лидера, в первой пятёрке федерального списка «Единой России» на выборах должны быть и политические тяжеловесы, и относительно новые лица.
Прямая трансляция съезда партии проходит на сайте «ЕР».
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