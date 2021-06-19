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19 июня 2021, 17:42

Владимир Путин предложил первую пятерку федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму

Владимир Путин

Глава государства назвал тех, кого он видит в верхушке федерального списка единороссов. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин назвал первую пятёрку тех, кого он видит в верхушке федерального списка «Единой России» на выборах. Об этом он заявил в ходе XX съезд единороссов.

Он предложил включить в первую пятерку федерального списка «ЕР» на думских выборах:

  • министра обороны Сергея Шойгу,
  • министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова,
  • главного врача ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» в Коммунарке Дениса Проценко,
  • главу образовательного фонда «Талант и успех», члена Совета при Президенте РФ по науке и образованию Елену Шмелёву,
  • уполномоченную при Президенте РФ по правам ребёнка Анну Кузнецову

По мнению российского лидера, в первой пятёрке федерального списка «Единой России» на выборах должны быть и политические тяжеловесы, и относительно новые лица.

Прямая трансляция съезда партии проходит на сайте «ЕР».

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Областная газета Свердловской области

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