Владимир Путин проведёт Прямую линию с гражданами 30 июня

Россияне будут задавать Президенту волнующие их вопросы. Фото: пресс-служба Кремля

30 июня Президент России Владимир Путин проведёт очередную Прямую линию с гражданами. Программа выйдет в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Российский лидер будет отвечать на волнующие жителей страны вопросы. Возможность спросить Президента есть у каждого. Для этого создано специальное мобильное приложение «Москва – Путину». Оно позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира.

Кроме того, вопросы можно направить через сайт программы moskva-putinu.ru, СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40. Также существует возможность направить текстовые и видеовопросы через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Приём вопросов будет осуществляться вплоть до окончания программы 30 июня.

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру: 8–800–200–40–40. Из-за границы позвонить можно по телефонам: +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40. Вопросы в виде SMS- и MMS-сообщений принимаются на номер 0–40–40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке, а его объём не должен превышать 70 знаков.

Как писала «Областная газета», в 2020 году «Прямая линия» с Владимиром Путиным в традиционном формате не состоялась. Её элементы включили в большую пресс-конференцию Президента России.