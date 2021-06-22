Президент России возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

Президент России Владимир Путин 22 июня, в День памяти и скорби, принял участие в церемонии, посвящённой памяти защитников Отечества. Глава государства возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата, обелискам городов-героев и памятному знаку, посвящённому "Городам воинской славы".
Российский лидер напомнил, что в 1941 году нацисты пришли в СССР, "чтобы истребить наш народ, а тех, кто останется, превратить в рабов, лишив родного языка, традиций предков". Ответом на это зло стала сплочённость людей и массовый героизм.
"Забыть это всё невозможно, и не случайно священным символом нашей памяти стал Вечный огонь. Проходят десятилетия, но и в будни, и в праздники не иссякает поток людей всех поколений, всех возрастов, несущих цветы к воинским мемориалам и, конечно, сюда – в Александровский сад, к Могиле Неизвестного солдата", – передаёт слова Президента РФ пресс-служба Кремля.
Владимир Путин отметил, что Могила Неизвестного солдата напоминает людям о своих родных и близких, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Глава государства выразил уверенность, что Россия сохранит правду о войне и вечно будет благодарна тем, кто отдал свою жизнь за мирное будущее.
Напомним, к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны в немецкой еженедельной газете Die Zeit вышла статья Владимира Путина "Быть открытыми, несмотря на прошлое". В ней российский лидер обозначил готовность России восстанавливать сотрудничество с Европой. Полный текст статьи можно читайте здесь.
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