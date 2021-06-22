В Кремле рассказали о формате прямой линии с Владимиром Путиным

Дмитрий Песков заявил, что само мероприятие пройдёт без аудитории и будет длиться около трёх часов. Фото: пресс-служба Кремля.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал, в каком формате пройдёт прямая линия с Владимиром Путиным 30 июня. По его словам, само мероприятие состоится без аудитории и будет длиться около трёх часов.

Дмитрий Песков напомнил, что задать вопрос Президенту можно будет не только по телефону, но и через специальное мобильное приложение.

"Оно позволяет любому гражданину нашей страны стать фактически и тележурналистом, и радиожурналистом, и без каких-либо посредников записать свой вопрос, показать то, что он хочет, из окружающего мира, или сформулировать свой вопрос письменно", - передаёт слова Пескова ТАСС.

Также, по словам пресс-секретаря главы государства, Владимира Путина будут сопровождать ведущие, которые сейчас занимаются подготовкой вопросов. Специально оборудованной студии в этом году на прямой линии не будет.

Стало известно, что Первый канал, "Россия-1" и НТВ отвели на трансляцию прямой линии с Президентом три часа. Предварительно, она будет идти с 12:00 до 15:00 по московскому времени.

Напомним, приём вопросов от россиян стартовал 20 июня.