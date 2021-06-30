Владимир Путин напишет статью про историю России и Украины

Фото: пресс-служба Кремля

Спустя первые полчаса прямой линии Президенту РФ задали вопрос, не связанный с коронавирусом и вакцинацией. Вопрос касался отношений РФ с Украиной. Владимир Путин сообщил, что напишет аналитическую статью про историю России и Украины.

"Я изложу своё отношение. Я не считаю, что украинский народ является недружесвенным. Мы — едное целое. Сегодняшнее руководство явно относится недружественно к нам, это очевидно. Иначе сложно объяснить закон, внесённый в раду, где руский народ не является коренным", - заявил на прямой линии Президент России.

Он подчеркнул, что не отказывается от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако "надо понять, о чём говорить".

"Что встречаться с Зеленским, если он отдал страну под внешнее управление? Вопросы решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Париже", - заявил Президент.