Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились увеличить число рейсов "Белавиа" в Россию

Владимир Путин и Александр Лукашенко, провели телефонный разговор, посвящённый торгово-экономическим вопросам. Фото: пресс-служба Кремля.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, посвящённый торгово-экономическим вопросам. Главы двух государств договорились о полном восстановлении транспортного сообщения между странами в ближайшее время.

Лидеры России и Белоруссии уделили внимание экономическому взаимодействию государств в условиях введённых санкций. Президенты отметили, что страны смогут преодолеть сложности совместными усилиями.

В ходе разговора о полном возобновлении транспортной связи между странами Владимир Путин и Александр Лукашенко констатировали факт, что пассажирское авиа- и железнодорожное сообщение уже налажено. При этом ограничение на передвижение граждан через российско-белорусскую границу на автомобилях всё ещё действует.

"Обсуждается открытие ещё большего количества рейсов "Белавиа" в Россию. Главы государств договорились, что правительства и профильные министерства проработают этот вопрос. Вспышка пандемии в России накладывает свой отпечаток на эту сферу, тем не менее работа в этом направлении будет продолжена. Особое внимание будет уделено увеличению рейсов на юг России - в Сочи, Краснодар и Анапу", - сообщается на сайте президента Белоруссии.

Кроме этого, главы двух государств затронули темы доступа белорусских товаров на российские рынки, регионального взаимодействия и развития военно-технического сотрудничества.

Отметим, что Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией ещё в сентябре 2020 года.