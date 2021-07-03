Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности страны

В стратегии говорится о повышении эффективности использования достижений и конкурентных преимуществ. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ «О стратегии национальной безопасности РФ». Базовый документ стратегического планирования определяет национальные интересы и глобальные приоритеты, цели и задачи государственной политики в области обеспечения нацбезопасности и устойчивого развития на долгосрочную перспективу.

Из документа следует, что, Россия способна эффективно противостоять внешнему давлению, равно как и то, что национальная безопасность неразрывно связана с социально-экономическим развитием.

В документе указано, что «Российская Федерация продемонстрировала всему миру свою экономическую устойчивость и доказала способность противостоять внешнему санкционному давлению». Между тем, следует повысить эффективность использования достижений и конкурентных преимуществ, отмечено в стратегии.

Авторы также упомянули об открытом политическом и экономическом давлении на Россию и её партнёров со стороны некоторых государств. В стратегии указано на опасность перерастания вооружённых конфликтов в войны, в том числе с участием ядерных держав.

Прежняя редакция стратегии национальной безопасности РФ была утверждена указом 31 декабря 2015 года, но теперь утратила силу.

Как писала «Областная газета», ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что после саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве руководство Соединённых Штатов вернулось к прежним заявлениям и угрозам. При этом в ходе встречи американская сторона не возражала против соблюдения баланса интересов.