Григорий Явлинский отказался от участия в выборах депутатов Госдумы

Политики решил уступить место молодым. Фото: пресс-служба Кремля.

Сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский не будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Он объяснил это решение необходимостью открыть дорогу молодым и заверил, что остаётся в политике.

«Что касается лично меня, то просто никакого другого способа для того, чтобы реально открыть дорогу молодым, нет. Я никуда не денусь, я буду работать рядом с ними со всеми. Для того, чтобы работать в политике, статус депутата Государственной думы совсем не обязателен», - цитирует Григория Явлинского ТАСС.

По словам политика, для реализации долгосрочных и перспективных перемен в стране «в политику должны прийти люди следующего поколения». Он отметил, что большинству кандидатов, которые вошли в партийный список менее 40 лет. «Мы уверены, что если их поддержит избиратель, то у них есть шанс очень хорошо работать в Госдуме», - заявил Григорий Явлинский.

Он подчеркнул, что биографии этих людей «не омрачены никакими событиями последних 30 лет». Политик обратил внимание, что «все опытные люди из «Яблока», которые 10 лет были депутатами Госдумы, работали на правительственных должностях, будут помогать молодым».

По партийному списку «Яблока» будут выдвигаться 310 человек из 90 региональных групп и 161 — по одномандатным округам. Федеральный список возглавил председатель партии Николай Рыбаков.

Ранее с кандидатами на выборы в Государственную думу определились свердловские коммунисты, представители «Единой России», а также эсеры.

Напомним, 17 июня Президент России Владимир Путин официально назначил дату выборов депутатов Госдумы. На следующий день, 18 июня, ЦИК РФ принял решение сделать голосование на выборах в Госдуму VIII созыва и региональных выборах трёхдневным, с 17 по 19 сентября.