Иннопром с итальянским акцентом

Основные экспонаты за день до открытия выставки осмотрел губернатор Евгений Куйвашев. Здесь ему показали новейший мотоцикл Ducati, модели космических спутников, элитный автомобиль Lamborghini и вертолёт от компании Leonardo. Фото: све.рф

Вчера в Екатеринбурге после двухлетнего перерыва, возникшего из-за пандемии коронавируса, открылась международная выставка ИННОПРОМ. Несмотря на существующие эпид-ограничения, свои экспозиции подготовили 11 стран. Примечательно, что выставка совпала с первым визитом в уральскую столицу Михаила Мишустина в статусе председателя федерального правительства.

Российская экономика – открыта

Михаил Мишустин прилетел в Екатеринбург в воскресенье после обеда. У трапа самолёта его встретили полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Первым делом премьер-министр отправился в «Екатеринбург-ЭКСПО», на встречу с представителями бизнеса. Помимо руководителей российских и иностранных компаний в зале его ждали три федеральных министра – глава Минпромторга Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов.

За столом переговоров собрались шестеро руководителей компаний из Италии, Венгрии и Германии и 13 российских бизнесменов. В их числе были представители двух свердловских компаний – гендиректор УГМК Андрей Козицын и председатель совета директоров ТМК, президент «Группы Синара» Дмитрий Пумпянский. А также Виктор Вексельберг, председатель совета директоров «Реновы», активы которой также представлены в Свердловской области. Журналисты, которых по традиции собрали за два часа до приезда премьер-министра, наблюдали за встречей из пресс-центра.

Во время совещания гендиректор компании «Транспортные системы» Александр Дубровкин попросил премьер-министра создать условия для заключения долгосрочных контрактов с регионами в сфере закупок городского электротранспорта. А гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский посетовал на нехватку кадров в сфере IT. Михаил Мишустин в ответ рассказал, что решением этих вопросов уже занимаются. Аналогичным образом он отреагировал на вопрос нескольких предпринимателей о возможности введения налоговых мер поддержки для бизнеса, чтобы стимулировать переработку пластика. Последний вопрос, который услышали журналисты, был задан представителем страны-партнёра ИННОПРОМа.

– Как вы видите сотрудничество между российскими и итальянскими компаниями? – поинтересовался главный исполнительный директор компании Ansaldo EnergiaДжузеппе Марино. – Рынки разные, но будут важны инвестиции, которые позволят осуществить переход энергий, и инвестиции довольно большие.

– Знаю, что вы заключили меморандум совместно с «Газпром энергохолдингом» о потенциальном сотрудничестве в сфере разработки, производства и ремонта сервисного оборудования, энергомашиностроительного оборудования. И это для нас очень важно, мы придаём большое значение нашему партнёрству с Италией, – ответил премьер-министр.

Дальше разговор председателя правительства с деятелями бизнеса проходил в закрытом режиме. Но, судя по присутствию на встрече руководителей сразу трёх крупных металлургических компаний (УГМК, ТМК и УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»), речь могла зайти и о проблемах этой отрасли, в частности – о решении федерального правительства повысить вывозные пошлины на металлургическую продукцию.

Задача – быстро адаптироваться

В понедельник Михаил Мишустин открыл главную стратегическую сессию ИННОПРОМа– «Гибкое производство. Максимальная адаптация», но предварительно осмотрел саму выставку. В павильоне, где разместилась экспозиция Италии, ему показали космический зонд Exomars, разработки в сфере энергетики, зарядную станцию для электромобилей. По сообщениям федеральных коллег, которые присутствовали на обходе, высокий гость поздоровался с присутствующими в павильоне участниками за руку и прослушал экскурсию по экспозиции на английском языке.

Затем председателю федерального правительства продемонстрировали разработки «Ростеха», в том числе препарат «Ковид-глобулин», созданный на основе плазмы доноров, переболевших коронавирусом. Он также ознакомился со стендами холдинга «Вертолёты России», «Транснефти», промышленной группы «КОНАР». Во время обхода павильонов Евгений Куйвашев также презентовал Михаилу Мишустину стенд Свердловской области и проект по созданию кампуса УрФУ в Новокольцовском микрорайоне. Глава региона отметил, что под студенческий городок будут отданы объекты Деревни Универсиады, но потребуется продолжить строительство и возвести новые учебные корпуса СУНЦ. Премьер-министр отметил, что идея эта – замечательная, и пообещал позже вернуться к детальному обсуждению проекта.

Выступая на стратегичес-кой сессии, Михаил Мишустин вспомнил о последствиях пандемии коронавируса для экономики и необходимости повышать эффективность производства.

– Важным фактором конкурентоспособности стало умение бизнеса быстро адаптировать мощности под выпуск новой продукции. Сегодня гибкость становится одним из ключевых условий эффективного производства. Она позволяет минимизировать риски и снизить ущерб. Речь идёт о принципиально новом формате организации промышленных мощностей, который основан на широком использовании цифровых технологий, – отметил Михаил Мишустин.

Говоря о цифровой трансформации промышленности и развитии новых направлений, он отметил, что власти делают ставки на такие направления, как аддитивные технологии и радиоэлектроника. Премьер-министр также напомнил, что согласно недавно утверждённой Стратегии цифровой трансформации промышленности нужно увеличить эффективность оборудования в два раза, а количество высокотехнологичных рабочих мест – в 1,5 раза.

– Под влиянием технологического прогресса кардинально меняется рынок труда, появляются новые профессии. И это, конечно, вызывает необходимость перестройки всей системы образования, – отметил премьер-министр. – Важно, чтобы система образования и рынок труда были скоординированы между собой. Не должно быть ситуаций, когда в отрасли недостаточно профессионалов. Например, сегодня для обслуживания роботов, по экспертным оценкам, на рынке труда не хватает 19 тысяч человек. Это достаточно серьёзный сдерживающий фактор.

Завершая своё выступ-ление, председатель правительства РФ наградил лау-реата национальной промышленной премии «Индустрия» – им стала компания «С-Инновации», которая производит высокотемпературные сверхпроводниковые провода. После этого Михаил Мишустин покинул комплекс «Екатеринбург-ЭКСПО».

Михаил Мишустин пробыл на Среднем Урале чуть больше суток: программа визита была очень насыщенной Фото: Павел Ворожцов

Знакомство со Средним Уралом Помимо Международной промышленной выставки ИННОПРОМ Михаил Мишустин посетил в Екатеринбурге несколько социальных объектов. Внеплановый визит в УрФУ В изначальной программе визита этой точки не значилось. Председатель российского кабмина зашёл в главный учебный корпус и даже пообщался с абитуриентами и их родителями. Однако основной целью стало знакомство с планами по строительству кампуса в Новокольцовском районе Екатеринбурга. «Мы ждем от города Екатеринбурга соответствующих заявок с участием местного бизнеса, ведь именно здесь расположены 1,5 тысячи крупнейших предприятий. Мы посмотрим на возможности федерального бюджета, чтобы дать старт этому проекту. Я абсолютно уверен, что Екатеринбургу необходим новый кампус», – приводит слова премьер-министра пресс-служба вуза. ЦГКБ №1 Екатеринбурга Дальнейшее передвижение премьер-министра шло уже по заранее составленному маршруту: Михаил Мишустин посетил новую поликлинику центральной городской клинической больницы №1 Екатеринбурга, которая была открыта 1 марта 2021 года. Здесь оказывается медицинская помощь жителям Октябрьского района. К поликлинике прикреплено около 90 тысяч человек. Совместно с министром здравоохранения Михаилом Мурашко председатель правительства ознакомился с работой медучреждения, осмотрел прививочный кабинет и пообщался с пациентами. Заметив в коридоре молодого человека, который ожидал приём врача, премьер поинтересовался его самочувствием. – Привет! Что болит? – Ничего не болит. – А что пришёл? – За справкой! – Быстро справку дают? – Да! – Удачи тебе и не болей. Затем делегация ознакомилась с презентацией медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга, который должен объединить потенциал ведущих вузов, научно-исследовательских институтов и медицинских учреждений. В числе ключевых резидентов кластера – Уральский государственный медицинский университет, Уральский НИИ охраны материнства и младенчества, областной онкологический диспансер, областная клиническая больница №1, областная детская клиническая больница №1, многопрофильный клинический центр «Бонум» и технопарк «Академический». Также главврач ЦКБ №1 попросил премьер-министра оказать помощь в приобретении компьютерного томографа. Председатель правительства пообещал решить этот вопрос и сразу же дал соответствующее поручение Минздраву. «Это важно: без томографа не получится у нас ни диспансеризации, ни какого-либо другого исследования. Обязательно поможем», – подчеркнул российский премьер. Завод гражданской авиации Последним пунктом в программе визита премьер-министра стал Уральский завод гражданской авиации. Предприятие специализируется на разработке, производстве, испытаниях, ремонте и обслуживании авиационной техники, узлов и агрегатов. Завод обладает сертифицированным производством для ремонта двигателей и редукторов для вертолётов Ми и Ка, а также агрегатов для транспортных газоперекачивающих систем. Здесь же разрабатывается турбовинтовой двигатель ВК-800 С. Михаил Мишустин осмотрел производственную площадку предприятия и цех по ремонту самолётов L-410. Генеральный директор УЗГА Вадим Бадеха продемонстрировал авиастроительное производство, на площадках которого уже выпущено 250 учебно-тренировочных самолетов DА-40 и DА-42 различной модификации, а также 50 региональных самолетов L-410. Завод планирует расширить линейку самолётов для местных воздушных линий. К L-410 добавится 44-местный турбовинтовой региональный самолёт (ТВРС-44) и 9-местный лёгкий многоцелевой самолёт ЛМС-901 «Байкал». Девятиместный летательный аппарат планируют запустить уже с 2023 года. Также на встрече были затронуты вопросы финансовой поддержки региональных авиакомпаний для приобретения самолётов у отечественных производителей. Михаил Мишустин отметил стратегическую значимость транспортной доступности в стране и поручил проработать вопросы поддержки региональных авиакомпаний. Фото: midural.ru Встреча с губернатором. Премьер­министр поздравил главу региона с открытием ИННОПРОМа и поблагодарил за организацию выставки. В свою очередь, Евгений Куйвашев поблагодарил председателя российского правительства за внимание к проектам развития области и обратился с просьбой поддержать ещё две инициативы. Одна из них – строительство Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги. Глава региона попросил премьер­министра рассмотреть вопрос переноса будущих трансфертов из федерального бюджета в 2,4 миллиарда рублей на 2021 год. Вторая просьба касалась детской областной клинической больницы, на базе которой работает Центр детской онкологии и гематологии, а также областной Перинатальный центр. Евгений Куйвашев попросил рассмотреть возможность предоставления из федерального бюджета 230 миллионов рублей на переоснащение больницы. Председатель правительства России отметил, что даст поручения по изучению и проработке обоих вопросов, добавив, что недавно было принято решение о выделении более 700 миллионов на ремонт дорог в области.

Италия – страна-партнёр Экспозиция Италии. Занимает больше 3 тысяч квадратных метров. На территории павильона размещены стенды 61 итальянской компании. Объём взаимной торговли Италия является одним из ведущих внешнеторговых партнёров Свердловской области. Максимальный оборот внешней торговли зафиксирован в 2008 году (743,6 млн долл. США). По этому показателю Италия тогда заняла среди партнёров Среднего Урала 11 место. В ковидном 2020 году оборот внешней торговли Свердловской области с Италией сократился на 6,8% (при этом экспорт увеличился на 5,0%, а импорт сократился на 13,0%). Из-за этого в списке крупнейших партнёров региона Италия опустилась на 15-е место. Структура экспорта и импорта В 2020 году в Италию из Свердловской области в основном поставлялись металлы и изделия из них (94 %). Доля древесины – 4% (фанера), доля минеральной продукции – 1% (руда). Из Италии в Свердловскую область поступали: машиностроительная продукция – 52%, металлы и изделия из них – 21%, доля химической продукции – 12% (в основном косметика, а также лакокрасочная продукция, полимерные материалы, резина), сельскохозяйственной продукции – 3% (живые растения). Доля текстиля – 5% (предметы одежды, обувь), других товаров – 2% (мебель, спорттовары, керамика). Паскуале Терраччано, чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики в Российской Федерации: "Мы видим много возможностей для расширения бизнеса наших компаний. Мы не хотим ограничиваться только продажами в России, нам важно расширять производственные инвестиции. Мы убеждены, что участие Италии в ИННОПРОМЕ может создать возможности для новых совместных проектов и предприятий. Это может происходить как раз в тех сферах и отраслях промышленности, в которых Италия традиционно является лидером, – автомобильная промышленность, энергетика, включая возобновляемые источники энергии, специализированное машиностроение и многие другие". Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №119 от 06.07.2021