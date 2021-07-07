Элла Памфилова поддерживает переход на прямые выборы губернаторов всех регионов

Кроме того, Элла Памфилова предложила перенести единый день голосования на время, когда школьники уходят на каникулы. Фото: пресс-служба Кремля.

Председатель Центрального избирательного комитета (ЦИК) РФ Элла Памфилова надеется, что выборы глав всех регионов в России станут прямыми. Также она считает, что единый день голосования необходимо назначить на дни школьных каникул.

Своим мнением о прямых выборах глав регионов Элла Памфилова поделилась на встрече с молодыми политологами на форуме "Дигория".

"Это вопрос не ко мне, это к законодателям. Хотелось бы. Я сторонник прямой формы выборов. Я надеюсь, мы к этому придём", - заявила председатель ЦИК РФ.

Сейчас прямые выборы губернаторов действуют в 75 регионах России, в том числе и в Свердловской области. Главы субъектов РФ определяются парламентами в следующих регионах: республики Адыгея, Крым, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах.

К слову, жители Екатеринбурга не раз выступали с инициативой возврата прямых выборов мэра города. В 2020 году Заксобрание Свердловской области отклонило законопроект о возвращении прямых выборов главы уральской столицы, а позже отказало в проведении референдума о прямых выборах мэра.

Кроме того, Элла Памфилова предложила перенести единый день голосования на время, когда школьники уходят на каникулы.

"Если меня спросить, то я считаю, что выборы можно проводить в школах, но лучше единый день голосования перенести с сентября на то время, когда в школах каникулы. Нужно унифицировать и привести к единому знаменателю сроки каникул в школах. Например, неделя в октябре или в апреле. Это мое предложение, надеюсь, когда-нибудь его услышат", - передаёт ТАСС слова председателя ЦИК РФ.

Отметим, что в 2021 году единый день голосования назначен на 19 сентября. Голосование на выборах в Госдуму РФ пройдёт с 17 по 19 сентября.