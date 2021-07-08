В Свердловской области на выборы уже заявились девять партий

В Свердловской области продолжается регистрация партий и кандидатов для участия в сентябрьских выборах различных уровней. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области продолжается регистрация партий и кандидатов для участия в сентябрьских выборах различных уровней. О своих намерениях уже заявили 9 избирательных объединений, в том числе – три парламентских.

КПРФ и ЛДПР

Накануне, 8 июля, список пополнило свердловское отделение КПРФ. Днём ранее соответствующее уведомление в свердловский избирком подали представители ЛДПР. «Областная газета» ранее подробно рассказывала, кто поведёт партии Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова на выборах в Госдуму и Законодательное собрание региона. Также обе партии уже определились с кандидатами по одномандатным округам. Однако списки кандидатов в свердловский избирком коммунисты и либерал-демократы пока не предоставили.

«Партия Роста»

Также на текущей неделе о намерении участвовать в выборах заявили представители свердловского отделения «Партии Роста». Ранее стало известно, что федеральный список кандидатов объединения на выборах в Госдуму возглавила тройка женщин: депутат городской думы Томска Елена Ульянова, режиссёр, сценарист и продюсер Ирина Миронова и основатель благотворительного фонда «Возможно всё», победитель международного конкурса красоты среди девушек на колясках «Вертикаль», факелоносец Паралимпийских игр в Сочи Ксения Безуглова. В свой «уральский список» партия объединила Свердловскую, Курганскую, Челябинскую области, а также Пермский край и Республику Коми – его возглавил уральский бизнесмен из «лондонского списка Титова» Сергей Капчук, который также будет баллотироваться по Берёзовскому одномандатному округу. Список своих кандидатов в свердловский избирком партия тоже пока не подавала.

Кто ещё?

Ранее о своём намерении участвовать в сентябрьских выборах различных уровней в облизбирком заявили региональные отделения «Единой России», партии «Зелёная альтернатива», «Новые люди», Коммунистическая партия Коммунисты России, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость и «Яблоко».

На утро 8 июля по единому избирательному округу список своих кандидатов из 69 человек заверили «Новые люди». Также они заверили списки из семи человек по одномандатным избирательным округам. Сегодня документы в облизбирком для официального выдвижения своих кандидатов в Законодательное собрание Свердловской области сдали единороссы. В партийном списке «ЕР» 78 кандидатов. Ещё 25 человек идут по одномандатным избирательным округам.

По состоянию на сегодняшнее утро в окружные комиссии по одномандатным округам документы на выдвижение представили 11 кандидатов, из них: семеро от политических партий и четыре самовыдвиженца.

Что касается выборов в Госдуму, пока в Свердловской области выдвинулись лишь двое кандидатов, и оба в порядке самовыдвижения – по Серовскому и Каменск-Уральскому округам.

На выборы депутатов дум 35 муниципальных образований в Свердловской области выдвинулись 48 кандидатов в 22 муниципальных образованиях. Всего в муниципалитетах будет разыграно 569 депутатских мандатов.