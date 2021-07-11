Элла Памфилова отвергла возможность переноса выборов в Госдуму

Выборы в нижнюю палату парламента состоятся 17, 18 и 19 сентября. Фото: пресс-служба Кремля

Председатель Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что обсуждения переноса выборов в Госдуму с сентября 2021 года на более поздний срок не ведётся. Её слова стали реакцией на появившееся в СМИ сообщение о возможной корректировке графика электоральных мероприятий в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

«Никаких обсуждений по поводу переноса выборов не ведётся», - заверила глава ЦИК. По её словам, выборы состоятся в соответствии с указом Президента РФ. Она напомнила, что голосование будет трёхдневным и пройдёт 17, 18 и 19 сентября. «Нет никаких сомнений, что выборы пройдут в срок, в соответствии с указом президента», - приводит слова Эллы Памфиловой ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что власти России якобы обсуждают идею переноса выборов в Госдуму с сентября на конец года или весну. В качестве причины назывался рост заболеваемости коронавирусом в стране.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Как писала «Областная газета», ранее Элла Памфилова предложила перенести единый день голосования на время, когда школьники уходят на каникулы. «Если меня спросить, то я считаю, что выборы можно проводить в школах, но лучше единый день голосования перенести с сентября на то время, когда в школах каникулы. Нужно унифицировать и привести к единому знаменателю сроки каникул в школах. Например, неделя в октябре или в апреле. Это мое предложение, надеюсь, когда-нибудь его услышат», - сказала председатель ЦИК РФ.