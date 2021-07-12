ЦИК РФ утвердил федеральный список кандидатов четырёх парламентских партий

В ЦИК РФ документы на участие в выборах подали 13 партий. Фото: Владимир Мартьянов.

Центральная избирательная комиссия России утвердила федеральный список и список кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах в Госдуму всех парламентских партий. Речь идёт об "Единой России", о КПРФ, ЛДПР и партии "Справедливая Россия - За правду".

Как сообщается в Telegram-канале ЦИК РФ, в федеральный список "Единой России" попали 395 кандидатов, а на выборы по одномандатным округам – 219. От КПРФ в федеральный список включены 345 человек, по одномандатным округам – 225. В федеральный список от ЛДПР попали 217 представителей партии, и 225 - по одномандатным округам. Наконец, федеральный список от "Справедливой России - За правду" включает 302 членов партии, а список кандидатов под одномандатным избирательным округам - 222.

По информации председателя Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой, по данным на 11 июля, документы на участие в выборах подали 11 партий. Сегодня стало известно, что документы в ЦИК представили также партии "Российский общенародный союз" и "Зелёные".

Председатель ЦИК РФ добавила, что в некоторых случаях качество подаваемых документов оставляет желать лучшего.

"Сложно понять, как кандидат собирается работать в Государственной Думе, если он забывает поставить подпись на собственном заявлении о согласии баллотироваться. Или путает статьи своей судимости. Или забывает о наличии детей. Однако мы стремимся оказывать помощь там, где это только возможно", - заявила Элла Памфилова.

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