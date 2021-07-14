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14 июля 2021, 16:30

Документы на выборы в Госдуму РФ подали 15 политических партий

Госдума РФ

Всего в ЦИК РФ поданы документы на 4 270 кандидатов на выборы в Госдуму. Фото: сайт Госдумы РФ.

Центральный избирательный комитет (ЦИК) России завершил приём документов на выборы в Госдуму. За места в нижней палате парламента поборются кандидаты от 15 политических партий.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Центризбиркома, федеральный список и список кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах в Госдуму заверены у шести партий - это "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Родина", "Справедливая Россия - За правду" и "Гражданская платформа". У партии "Коммунисты России" заверен только федеральный список.

Следующие восемь партий представили необходимые документы, однако списки их кандидатов ещё не заверены:

  • Партия пенсионеров;
  • РПСС;
  • "Новые люди";
  • "Партия роста";
  • "Зелёные";
  • Зелёная альтернатива;
  • "Яблоко";
  • "Российский общенародный союз.

Всего в ЦИК РФ поданы документы на 4 270 кандидатов на выборы в Госдуму. Ещё 2 214 кандидатов от политпартий будут участвовать в выборах по одномандатным округам. 173 кандидата выдвинулись в порядке самовыдвижения.

Напомним, выборы в Госдуму РФ и в региональные заксобрания пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.

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