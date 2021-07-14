Документы на выборы в Госдуму РФ подали 15 политических партий

Центральный избирательный комитет (ЦИК) России завершил приём документов на выборы в Госдуму. За места в нижней палате парламента поборются кандидаты от 15 политических партий.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Центризбиркома, федеральный список и список кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах в Госдуму заверены у шести партий - это "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Родина", "Справедливая Россия - За правду" и "Гражданская платформа". У партии "Коммунисты России" заверен только федеральный список.
Следующие восемь партий представили необходимые документы, однако списки их кандидатов ещё не заверены:
- Партия пенсионеров;
- РПСС;
- "Новые люди";
- "Партия роста";
- "Зелёные";
- Зелёная альтернатива;
- "Яблоко";
- "Российский общенародный союз.
Всего в ЦИК РФ поданы документы на 4 270 кандидатов на выборы в Госдуму. Ещё 2 214 кандидатов от политпартий будут участвовать в выборах по одномандатным округам. 173 кандидата выдвинулись в порядке самовыдвижения.
Напомним, выборы в Госдуму РФ и в региональные заксобрания пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.
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