Владимир Путин высказался по поводу обновлённой Конституции РФ

Он поблагодарил правоведов за подготовку изменений в основной документ и высказался о важности обновления Конституции. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин обратился к читателям научно-популярного комментария к Конституции РФ. Он поблагодарил правоведов за подготовку изменений в основной документ и высказался о важности обновления Конституции.

Спустя год после внесения поправок в основной закон государства правоведы подготовили научно-популярный комментарий к Конституции. Напомним, что голосование за внесение поправок в основной документ России прошло 1 июля 2020 года. Глава государства подписал указ об официальном опубликовании Конституции РФ с внесёнными в неё поправками 3 июля, а сами поправки вступили в силу 4 июля.

"Для нашей страны, как для каждой современной демократии, Конституция имеет особое значение. Это Основной закон государства, акт прямого действия, обладающий высшим юридическим статусом и обеспечивающий базовые условия жизни граждан", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что принятая в 1993 году Конституция РФ доказала свою эффективность, однако она не должна быть статичной, она должна представлять собой "созвучный времени документ". При этом он отметил, что обновлённый документ отразил общую волю российского народа, "выражением общих настроений и надежд".

"Обновлённая Конституция определила фундаментальные принципы нашего государства – историческую преемственность, моральные устои общества, надёжные социальные и юридические гарантии прав граждан, баланс между всеми ветвями власти при сохранении сильной президентской республики", - подчеркнул Владимир Путин.

Поправки, внесённые в основной документ государства, по словам Президента России, позволяют обеспечить условия для устойчивого развития страны как демократического, социального, суверенного государства, где высшей ценностью являются права и свободы человека. По мнению Владимира Путин, действующая Конституция позволяет решать текущие проблемы людей, поэтому важно не просто иметь представление о документе, а хорошо знать и понимать его.

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