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19 июля 2021, 12:27

Михаил Мишустин закрепил за УрФО вице-премьера РФ Юрия Борисова

Юрий Борисов

Юрию Борисову 64 года. Замглавы кабмина он является с мая 2018 года. Фото: пресс-служба Правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин закрепил за вице-премьерами кураторство над федеральными округами. За Уральский федеральный округ будет отвечать Юрий Борисов.

Об этом глава кабмина заявил на совещании с вице-премьерами. Будет подписан соответствующий документ.

За Центральным федеральным округом закрепят Дмитрия Григоренко, за Сибирским федеральным округом - Викторию Абрамченко, за Северо-Западныым - Татьяну Голикову, Южным - Марата Хуснуллина, Приволжским - Дмитрия Чернышенко, Северо-Кавказским - Александра Новака.

О том, что у каждого федерального округа появится свой куратор среди вице-премьеров РФ, на прямой линии с гражданами 30 июня заявил Президент России Владимир Путин.

Ранее за вице-премьерами РФ закрепили госпрограммы. К слову, больше всего госпрограмм закреплено за Юрием Борисовым - 12. Среди них - "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности", "Развитие ОПК", "Развитие авиационной промышленности", "Космическая деятельность России", "Обеспечение обороноспособности страны", "Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".

Справка

Юрию Борисову 64 года. Он родился в г. Вышнем Волочке Тверской области, окончил Калининское суворовское военное училище, Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО и МГУ. Был гендиректором ЗАО "Научно-технический центр "Модуль". Работал в Федеральном агентстве по промышленности

Занимал должности замминистра промышленности и торговли России, первого зампредседателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ, замминистра обороны. С 18 мая 2018 года назначен замглавы кабмина. 21 января 2020 года вновь назначен зампредседателя Правительства.

Доктор технических наук. Лауреат Государственной премии имени маршала Г.К. Жукова. Женат. Имеет двух сыновей.

Областная газета Свердловской области

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