Михаил Мишустин закрепил за УрФО вице-премьера РФ Юрия Борисова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин закрепил за вице-премьерами кураторство над федеральными округами. За Уральский федеральный округ будет отвечать Юрий Борисов.
Об этом глава кабмина заявил на совещании с вице-премьерами. Будет подписан соответствующий документ.
За Центральным федеральным округом закрепят Дмитрия Григоренко, за Сибирским федеральным округом - Викторию Абрамченко, за Северо-Западныым - Татьяну Голикову, Южным - Марата Хуснуллина, Приволжским - Дмитрия Чернышенко, Северо-Кавказским - Александра Новака.
О том, что у каждого федерального округа появится свой куратор среди вице-премьеров РФ, на прямой линии с гражданами 30 июня заявил Президент России Владимир Путин.
Ранее за вице-премьерами РФ закрепили госпрограммы. К слову, больше всего госпрограмм закреплено за Юрием Борисовым - 12. Среди них - "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности", "Развитие ОПК", "Развитие авиационной промышленности", "Космическая деятельность России", "Обеспечение обороноспособности страны", "Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".
Справка
Юрию Борисову 64 года. Он родился в г. Вышнем Волочке Тверской области, окончил Калининское суворовское военное училище, Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО и МГУ. Был гендиректором ЗАО "Научно-технический центр "Модуль". Работал в Федеральном агентстве по промышленности
Занимал должности замминистра промышленности и торговли России, первого зампредседателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ, замминистра обороны. С 18 мая 2018 года назначен замглавы кабмина. 21 января 2020 года вновь назначен зампредседателя Правительства.
Доктор технических наук. Лауреат Государственной премии имени маршала Г.К. Жукова. Женат. Имеет двух сыновей.