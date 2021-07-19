Михаил Мишустин закрепил за УрФО вице-премьера РФ Юрия Борисова

Юрию Борисову 64 года. Замглавы кабмина он является с мая 2018 года. Фото: пресс-служба Правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин закрепил за вице-премьерами кураторство над федеральными округами. За Уральский федеральный округ будет отвечать Юрий Борисов.

Об этом глава кабмина заявил на совещании с вице-премьерами. Будет подписан соответствующий документ.

За Центральным федеральным округом закрепят Дмитрия Григоренко, за Сибирским федеральным округом - Викторию Абрамченко, за Северо-Западныым - Татьяну Голикову, Южным - Марата Хуснуллина, Приволжским - Дмитрия Чернышенко, Северо-Кавказским - Александра Новака.

О том, что у каждого федерального округа появится свой куратор среди вице-премьеров РФ, на прямой линии с гражданами 30 июня заявил Президент России Владимир Путин.

Ранее за вице-премьерами РФ закрепили госпрограммы. К слову, больше всего госпрограмм закреплено за Юрием Борисовым - 12. Среди них - "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности", "Развитие ОПК", "Развитие авиационной промышленности", "Космическая деятельность России", "Обеспечение обороноспособности страны", "Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".